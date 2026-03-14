Юрист объяснил, когда инвалидность жены позволяет покинуть ряды ВСУ

С 2022 года в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация мужчин от 25 до 60 лет. Впрочем, некоторые военнообязанные имеют право освободиться от службы или получить отсрочку.

Об этом рассказали специалисты на портале "Юристи.UA".

Можно ли уволиться со службы, если жена имеет инвалидность?

Военнослужащий обратился к адвокатам за консультацией о возможности увольнения со службы в ВСУ по семейным обстоятельствам – его жена имеет инвалидность III группы после ампутации одной почки.

Мужчину интересовало, можно ли подать рапорт на увольнение, учитывая, что его жена не нуждается в постоянном уходе.

Так, можете подать рапорт. Вы имеете право на увольнение с военной службы, даже если Ваша жена не нуждается в постоянном постороннем уходе,

– ответил юрист Владислав Дерий.

Между тем специалист Юрий Айвазян заметил, что для того чтобы уволиться со службы не требуется подтверждение в необходимости постороннего ухода. Потеря одного из парных органов, говорит юрист, является основанием для увольнения, которая не требует того, чтобы жена нуждалась в посторонней помощи.

По словам Айвазяна, в таком случае военнослужащий может подать рапорт на увольнение как в бумажной форме, так и через приложение Армия+, если имеет ID командира.

В случае неправомерного отказа воинской части – решение можно обжаловать. Для этого в течение одного месяца нужно подать иск в административный суд.

Кто имеет право на отсрочку во время военного положения?