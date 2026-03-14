Об этом рассказали специалисты на портале "Юристи.UA".

Можно ли уволиться со службы, если жена имеет инвалидность?

Военнослужащий обратился к адвокатам за консультацией о возможности увольнения со службы в ВСУ по семейным обстоятельствам – его жена имеет инвалидность III группы после ампутации одной почки.

Мужчину интересовало, можно ли подать рапорт на увольнение, учитывая, что его жена не нуждается в постоянном уходе.

Так, можете подать рапорт. Вы имеете право на увольнение с военной службы, даже если Ваша жена не нуждается в постоянном постороннем уходе,

– ответил юрист Владислав Дерий.

Между тем специалист Юрий Айвазян заметил, что для того чтобы уволиться со службы не требуется подтверждение в необходимости постороннего ухода. Потеря одного из парных органов, говорит юрист, является основанием для увольнения, которая не требует того, чтобы жена нуждалась в посторонней помощи.

По словам Айвазяна, в таком случае военнослужащий может подать рапорт на увольнение как в бумажной форме, так и через приложение Армия+, если имеет ID командира.

В случае неправомерного отказа воинской части – решение можно обжаловать. Для этого в течение одного месяца нужно подать иск в административный суд.

