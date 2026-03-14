Об этом рассказали специалисты на портале "Юристи.UA".
Можно ли уволиться со службы, если жена имеет инвалидность?
Военнослужащий обратился к адвокатам за консультацией о возможности увольнения со службы в ВСУ по семейным обстоятельствам – его жена имеет инвалидность III группы после ампутации одной почки.
Мужчину интересовало, можно ли подать рапорт на увольнение, учитывая, что его жена не нуждается в постоянном уходе.
Так, можете подать рапорт. Вы имеете право на увольнение с военной службы, даже если Ваша жена не нуждается в постоянном постороннем уходе,
– ответил юрист Владислав Дерий.
Между тем специалист Юрий Айвазян заметил, что для того чтобы уволиться со службы не требуется подтверждение в необходимости постороннего ухода. Потеря одного из парных органов, говорит юрист, является основанием для увольнения, которая не требует того, чтобы жена нуждалась в посторонней помощи.
По словам Айвазяна, в таком случае военнослужащий может подать рапорт на увольнение как в бумажной форме, так и через приложение Армия+, если имеет ID командира.
В случае неправомерного отказа воинской части – решение можно обжаловать. Для этого в течение одного месяца нужно подать иск в административный суд.
Кто имеет право на отсрочку во время военного положения?
Во время общей мобилизации некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку от призыва. Среди них – люди с инвалидностью, а также лица, которых ВВК признала временно непригодными к службе по состоянию здоровья.
Также отсрочку могут получить мужчины, которые являются родителями трех и более детей в возрасте до 18 лет. Или же мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей.
Кроме того, государство учитывает ситуацию лиц, осуществляющих постоянный уход за близкими родственниками с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, если нет других лиц, способных обеспечить такой уход.
Студенты, ученые, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной форме также имеют право на отсрочку.