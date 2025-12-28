Как обжаловать отказ в увольнении с военной службы
- Военнослужащий может обжаловать отказ в увольнении через административный иск, который подается в окружной административный суд.
- Для подачи иска необходимо добавить, в частности документы, подтверждающие право на увольнение, а также придерживаться четких сроков обжалования.
Военнослужащие, которым отказали в увольнении со службы, имеют право обжаловать такое решение в суде. Предусмотрен четкий порядок действий, сроки обжалования и перечень необходимых документов.
Подробнее об этом рассказали специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры", передает 24 Канал.
Как обжаловать решение об отказе?
Как рассказали юристы, в случае отказа в удовлетворении рапорта об увольнении с военной службы военнослужащий может подать административный иск в окружной административный суд. В иске необходимо требовать признания решения противоправным и обязательства совершить соответствующие действия.
Общий срок подачи иска составляет шесть месяцев с момента, когда лицо узнало или имело возможность узнать об отказе. Если этот срок пропущен, его можно восстановить по решению суда.
Иск подается в окружной административный суд по месту регистрации истца или ответчика. По данным юристов, обычно дела рассматривают в течение двух месяцев после открытия производства.
Исковые требования: обязать воинскую часть издать приказ об увольнении на основании статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе",
– говорится в пояснении.
К иску необходимо приложить:
- рапорт на увольнение,
- письменный отказ в удовлетворении рапорта,
- документы, подтверждающие право на увольнение (по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и т.д.).
Какие сроки обжалования решения?
Специалисты отметили, что обжалование соответствующего приказа имеет свои четкие сроки. Их соблюдение является "критически важным для того, чтобы суд принял ваше дело к рассмотрению".
Общее правило для административных дел – 6 месяцев с даты, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав или интересов,
– объяснили юристы.
Этот срок установлен статьей 122 Кодекса административного судопроизводства Украины. Однако для обжалования приказов о принятии, прохождения или увольнения с публичной службы действует специальный срок – один месяц. Он начинается со дня получения копии приказа или с того момента, когда стало известно о его издании.
Что делать, если командир не принимает рапорт?
Если командир не принимает рапорт на увольнение, юристы советуют повторно подать документ и зафиксировать этот факт.
В случае невозможности подачи стоит подготовить жалобу в высшее командование, а именно Генштаба ВСУ, Минобороны или оперативного командования региона.
