Игнорирование этого статуса не освобождает от ответственности, предупреждают в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры", передает 24 Канал.

Смотрите также Реформа системы ТЦК: в общинах могут появиться новые поселковые отделения

Что будет, если игнорировать статус "в розыске"?

Полиция может проверять документы и устанавливать личность для передачи информации в ТЦК.

Если подтверждено нарушение воинского учета, на человека могут составить протокол об административном правонарушении.

В случае уклонения от мобилизационных мероприятий после вручения повестки могут применяться нормы Уголовного кодекса.

Нарушения накапливаются, что усложняет урегулирование ситуации. Длительное уклонение может привести к принудительной доставке в ТЦК по решению уполномоченного лица согласно действующему законодательству.

Напомним, что законными основаниями для объявления в розыск ТЦК є:

Неявка без уважительных причин – человек не явился по вызову ТЦК (повестка, ВВК, уточнения данных, мобилизационное распоряжение), хотя его должным образом уведомили.

Неизвестное место пребывания ТЦК и полиция не могут найти военнообязанного, если он: не проживает по месту регистрации, не сообщил об изменении адреса, не отвечает на официальные обращения.

Уклонение от воинского учета – это игнорирование уточнения учетных данных, представление недостоверной информации, невыполнение требований ТЦК в рамках учета, неявка на рассмотрение админдела за нарушение правил учета и т.д.

Статус "в розыске" можно отменить после устранения всех нарушений. Для этого нужно подтвердить личность, подать необходимые документы и выполнить требования ТЦК. Обычно порядок такой: