Ігнорування цього статусу не звільняє від відповідальності, попереджають в адвокатському об'єднанні "Бачинський та партнери", передає 24 Канал.

Що буде, якщо ігнорувати статус "у розшуку"?

Поліція може перевіряти документи та встановлювати особу для передачі інформації до ТЦК.

Якщо підтверджено порушення військового обліку, на людину можуть скласти протокол про адміністративне правопорушення.

У разі ухилення від мобілізаційних заходів після вручення повістки можуть застосовуватися норми Кримінального кодексу.

Порушення накопичуються, що ускладнює врегулювання ситуації. Тривале ухилення може призвести до примусової доставки до ТЦК за рішенням уповноваженої особи згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, що законними підставами для оголошення у розшук ТЦК є:

Неявка без поважних причин – людина не з'явилась за викликом ТЦК (повістка, ВЛК, уточнення даних, мобілізаційне розпорядження), хоча її належним чином повідомили.

Невідоме місце перебування ТЦК і поліція не можуть знайти військовозобов'язаного, якщо він: не проживає за місцем реєстрації, не повідомив про зміну адреси, не відповідає на офіційні звернення.

Ухилення від військового обліку – це ігнорування уточнення облікових даних, подання недостовірної інформації, невиконання вимог ТЦК у межах обліку, неявка на розгляд адмінсправи за порушення правил обліку тощо.

Статус "у розшуку" можна скасувати після усунення всіх порушень. Для цього потрібно підтвердити особу, подати необхідні документи та виконати вимоги ТЦК. Зазвичай порядок такий: