В то же время Валерий Залужный пока не сообщил, чем планирует заниматься дальше и какую должность может занять. Политолог Олег Саакян сказал 24 Каналу, какие вероятные дальнейшие пути развития своей карьеры может выбрать генерал.

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Имеет ресурс, который может конвертировать

Залужный сегодня имеет колоссальный ресурс доверия и авторитетности внутри украинского общества.

Залужный сейчас "на коне". Именно в такой ситуации и с такой позицией он ушел с должности,

– отметил политолог.

Сейчас Украина входит в довольно жесткий контекст, и не известно, сохранилось бы доверие к Залужному в новых реалиях, ведь ему пришлось бы его конвертировать в принятие довольно сложных решений. Поскольку он ушел на высокой ноте, то имеет открытый ресурс, который может легко конвертировать.

Генерал может заняться научной деятельностью. В вузах в Украине и за рубежом он будет желанным гостевым лектором. Также этот ресурс он может конвертировать в деньги – книга Залужного разойдется сейчас многомиллионными тиражами.

"Любое западное издательство охотно выкупит эксклюзивные права на это издание за сумму с шестью нулями. А за свои лекции Залужный будет получать большие суммы гонораров. Кроме того, он может это конвертировать в политический капитал", – отметил Саакян.

Придется соревноваться с самим собой

Однако, по его мнению, для Залужного это был бы самый невыгодный курс конвертации капитала.

Пойти в политику в условиях, когда ее по сути нет, когда обостряются противостояния, не содержащие никакого смысла и конструктивности, означает сжечь этот свой капитал, и при этом не реализоваться. Залужный как внеполитическая персона имеет гораздо больше возможностей быть значительно более весомым политическим фактором, чем Залужный как политик,

– уверен политолог.

В Украине мы видели много фигур, которые, состоявшись в других сферах, шли в политику и за бесценок сжигали свой авторитет. Идея, что человек из смежного сектора, который реализовался в нем, может стать эффективным политиком, выстреливает очень редко. Это скорее лотерея.

Залужный имеет соответствующий вес в обществе и вероятно может стать таким политиком. А если нет? Риски того, что победоносный генерал и Главнокомандующий может быть не настолько качественным политиком, как ожидается, очень высоки. Ему придется соревноваться с собой же легендаризированным как генерал, с тем, каким его воспринимает общество. А превзойти самого себя – очень сложная задача, даже для такой незаурядной личности, как Залужный,

– заметил Олег Саакян.

Поэтому пока ни контекст, ни ситуация не способствуют тому, чтобы он реализовал себя как политик. Сейчас, по словам политолога, если Залужный пойдет в эту нишу, то может быть только оппозиционным политиком. В то же время для него открыты возможности для продолжения военной карьеры с последующими перспективами конвертировать это в любое другое пространство.

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