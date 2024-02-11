Водночас Валерій Залужний наразі не повідомив, чим планує займатися далі та яку посаду може обійняти. Політолог Олег Саакян сказав 24 Каналу, які імовірні подальші шляхи розвитку своєї кар'єри може обрати генерал.

Дивіться також Міцно обійнялися: зворушливе відео, як Зеленський нагороджував Залужного званням Героя

Має ресурс, який може конвертувати

Залужний на сьогодні має колосальний ресурс довіри та авторитетності всередині українського суспільства.

Залужний зараз "на коні". Саме в такій ситуації та на такій позиції він пішов з посади,

– наголосив політолог.

Зараз Україна входить в доволі жорсткий контекст, і не відомо, чи ця довіра до Залужного збережеться в нових реаліях, адже йому б довелося її конвертувати в ухвалення доволі складних рішень. Оскільки він пішов на високій ноті, то має відкритий ресурс, який може легко конвертувати.

Генерал може піти в наукову діяльність. У вищі в Україні та за кордоном він буде бажаним гостьовим лектором. Також цей ресурс він може конвертувати в гроші – книга Залужного розійдеться зараз багатомільйонними накладами.

"Будь-яке західне видавництво залюбки викупить ексклюзивні права на це видання за суму з шістьма нулями. А за свої лекції Залужний отримуватиме великі суми гонорарів. Крім того, він може це конвертувати в політичний капітал", – зазначив Саакян.

Доведеться змагатись з самим собою

Проте, на його думку, для Залужного це був би найневигідніший курс конвертації капіталу, який на сьогодні він має.

Піти в політику в умовах, коли її по суті немає, коли загострюються протистояння, що не містять жодного сенсу і конструктивності, означає спалити цей свій капітал, і при цьому не реалізуватись. Залужний як позаполітична персона має набагато більше можливостей бути значно вагомішим політичним фактором, ніж Залужний як політик,

– впевнений політолог.

В Україні ми бачили багато постатей, які, відбувшись в інших сферах, йшли в політику і за безцінь спалювали свій авторитет. Ідея, що людина з суміжного сектору, яка реалізувалась в ньому, може стати ефективним політиком, вистрілює дуже рідко. Це скоріше лотерея.

Залужний має відповідну вагу в суспільстві й імовірно може стати таким політиком. А якщо ні? Ризики того, що звитяжний генерал і Головнокомандувач може бути не настільки якісним політиком, як очікується, дуже високі. Йому доведеться змагатися з собою ж легендаризованим як генерал, з тим, яким його сприймає суспільство. А перевершити самого себе – дуже складне завдання, навіть для такої непересічної особистості, як Залужний,

– зауважив Олег Саакян.

Тому наразі ані контекст, ані ситуація не сприяють тому, щоб він реалізував себе як політик. Зараз, за словами політолога, якщо Залужний піде у цю нішу, то може бути тільки опозиційним політиком. Водночас для нього відкриті можливості для продовження воєнної кар'єри з подальшими перспективами конвертувати це в будь-який інший простір.

Більше про відставку Валерія Залужного