Наразі на сайті Офісу президента вже опубліковані офіційні укази про відставку генерала Валерія Залужного з посади Главкома і призначення на неї Олександра Сирського.

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Що сказали офіційні особи США і НАТО

У речника Держдепу США Веданта Патела попросили озвучити позицію щодо рішення президента України по заміні Головнокомандувача.

Той відповів доволі коротко. Пател назвав відставку Залужного суверенним рішенням керівництва України і відмовився давати будь-які оцінки цій ситуації.

Радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що це цілком право президента обирати військове керівництво країни.

Все, що я можу сказати, – що з точки зору Сполучених Штатів ми продовжимо підтримувати як український уряд, так і українську армію,

– заявив радник.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж назвав указ про звільнення Залужного – "українським рішенням". За його словами, НАТО не повинно це якось коментувати.

Але я вітаю дуже чітку заяву міністра закордонних справ Кулеби, що жодні зміни не торкнуться відносин України з партнерами та з НАТО. Тож ми продовжимо підтримувати — і це головне,

– заявив генсек Альянсу.

Слід зауважити, що у Вашингтоні давно вже висловили свою позицію щодо звільнення Залужного. Ще коли після 29 січня, коли у ЗМІ почали ширитися повідомлення про підготовку до заміни українського Головнокомандувача, у Білому домі відповідали, що це внутрішня справа України.

Зокрема, Салліван казав, що уряд США не повинен втручатися у це питання. "Ми тримаємось осторонь цих кадрових рішень. І, звичайно, це суверенне право України й право президента України ухвалювати свої кадрові рішення", – зазначав він.

Водночас видання The Washington Post написало, що Київ заздалегідь попередив Джо Байдена про намір звільнити Залужного. Як повідомляють журналісти, у Білому домі поставилися до цього рішення нейтрально – ні виступали за, але й не висловлювалися проти.

Як вважає WP, Вашингтон мав можливість попросити Зеленського переглянути рішення про заміну Главкома, але не став цього робити.

Відставка Залужного: що відомо