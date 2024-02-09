Український лідер відзначив, що Україна вже змогла зупинити Росію, навчилася захищати своє саме так, як потрібно, щоб перемагати. У президента показали щемливі кадри нагородження.

Дивіться також Нова команда керівництва ЗСУ, яку розглядає Зеленський, виглядає обнадійливо, – Бутусов

Зеленський надав Залужному звання Героя України

Володимир Зеленський розповів, що 9 лютого Україна відзначила державними нагородами та званням Героя України всіх воїнів, які разом з усіма, хто став на захист нашої держави й українського життя, визначають долю України.

У залі хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих, які віддали своє життя за українську незалежність. За них нагороди отримували рідні посмертно.

На кадрах також видно, як Володимир Зеленський:

за визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" Головнокомандувачу ЗСУ у 2021 – 2024 роках генералу Валерію Залужному ;

; за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, Президент присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенанту Кирилу Буданову.

Під час нагородження Верховний головнокомандувач та колишній Головнокомандувач міцно обійнялись.

Як відбувалось нагородження Залужного та Буданова: дивіться відео

Момент нагородження Валерія Залужного: дивіться відео

Новопризначений Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський привітав побратимів, Валерія Залужного та Кирила Буданова з присвоєнням звання Героя України.

Кому ще вручив нагороди Зеленський

Президент України також вручив:

"Золоту Зірку" Героя України підполковнику ЗСУ В'ячеславу Агеєву . Адже під час масованих ворожих ударів зенітний ракетний дивізіон під його керівництвом знищив велику кількість повітряних цілей росіян, серед яких – балістичні та крилаті ракети, а також дрони. У травні 2023 року вони вперше знищили балістичну ціль;

. Адже під час масованих ворожих ударів зенітний ракетний дивізіон під його керівництвом знищив велику кількість повітряних цілей росіян, серед яких – балістичні та крилаті ракети, а також дрони. У травні 2023 року вони вперше знищили балістичну ціль; звання Героя України головному сержанту Анатолію Банацькому , який брав участь у штурмових діях на Запорізькому напрямі;

, який брав участь у штурмових діях на Запорізькому напрямі; "Золоту Зірку" Героя України – штаб-сержану Олександру Костенку , який у складі мобільної групи знешкодив ворожі позиції, а також знищив склад боєприпасів й техніку окупанта в Бахмуті;

, який у складі мобільної групи знешкодив ворожі позиції, а також знищив склад боєприпасів й техніку окупанта в Бахмуті; "Золоту Зірку" дружині та синам Героя України – молодшого сержанта Євгенія Волкова, який у березні 2022 року під час евакуації поранених на Донеччині повідомив командира батальйону про те, що в тил підрозділу заходить колона ворожих танків, після чого загинув від ворожого пострілу;

"Золоту Зірку" Героя України – рідні молодшого сержанта Дмитра Церахта, який під час бойових дій у Бахмутському районі Донецької області в січні 2023 року забезпечив успішний відхід своїх побратимів до основних сил. У бою він зазнав поранення, несумісного з життям.

Окрім того, президент нагородив рідних:

старшого лейтенанта Володимира Стельмаха;

капітана Івана Лєщєнкова;

головного сержанта ЗСУ Івана Щоголева;

артилериста, підполковника Володимира Торшина;

молодшого сержанта Тараса Гур'єва;

штаб-сержанта Анатолія Смітюха.

Також Володимир Зеленський вручив відзнаку президента "Хрест бойових заслуг" військовим ЗСУ: лейтенанту Любомиру Болібоку, головному сержанту Анатолію Бицулі, майору Миколі Дубілєву, молодшому лейтенанту Віталію Запрудському, штаб-сержанту Олександру Зулунову, молодшому сержанту Денису Кокубаєву, солдату Богдану Коваленку та капітану Богдану Мазуренку, капітану Нацгвардії Ростиславу Чинікіну.

Нагородження українських воїнів / Фото ОП

Президент наголосив, що Україна ніколи не хотіла цієї війни, але українці не побоялися стати на захист країни та своєю сміливістю надихнули весь світ.

Ми всі пишаємося кожним українським воїном! Україна завжди буде вдячна кожному своєму солдату, сержанту, офіцеру й генералу, які зробили все, щоб Україна жила. Україна завжди пам'ятатиме всіх своїх людей, які віддали життя в боротьбі заради нашої незалежності,

– пообіцяв Зеленський.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського.