Были внутренние соображения, о которых мало кто знает, – Ермак об увольнении Залужного и Кулебы

Андрей Ермак прокомментировал увольнение с должностей бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. По словам чиновника, есть "внутренние соображения", которые привели к таким решениям.

Об этом глава Офиса Президента рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

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Почему уволили Залужного и Кулебу

Ермак отметил, что перед увольнением Кулебы и Залужного были "внутренние соображения, о которых мало кто знает". Кроме того, он вспомнил начало полномасштабного вторжения страны-агрессора.

По словам главы ОП, в первые дни полномасштабного вторжения России в Киеве осталась "небольшая группа людей" из числа чиновников. Он также отметил необходимость для чиновников быть постоянно доступными – "это тотальные физические и моральные усилия".

Кроме этого, Ермак подчеркнул, что государственные служащие должны быть готовы работать "24 часа в сутки под давлением", как и солдаты на фронте, которые воюют и рискуют своей жизнью на передовой.

К слову, Валерия Залужного уволил с должности главнокомандующего ВСУ Владимир Зеленский 8 февраля. Сейчас генерал в отставке занимает должность посла Украины в Великобритании.

Министра иностранных дел Дмитрия Кулебу 5 сентября уволила Верховная Рада Украины. За день до этого дипломат подавал в парламент свое заявление на увольнение.