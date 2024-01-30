Готовили другую должность: Зеленский принял окончательное решение об увольнении Залужного, – FT

В FT заявили, что Владимир Зеленский уже принял окончательное решение об увольнении Валерия Залужного. Отмечают, что ему предложили другую должность.

В СМИ заявили, что соответствующую информацию им подтвердили четыре человека, которые ознакомлены с процессом обсуждения решения. Сообщают, что в понедельник, 29 января, Зеленский предложил Залужному новую должность – советника по обороне.

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В свою очередь Залужный отказался. По данным FT, Зеленский дал понять, что даже в таком случае уволит его с должности Главнокомандующего ВСУ. Никаких других деталей в материале не публикуют. Источники такой информации – не раскрывают.

Что говорят в Офисе Президента

Слухи о том, что Залужного уволили с должности Главнокомандующего ВСУ, появились вечером в понедельник, 29 января. В традиционном вечернем обращении Зеленский не подтвердил и не опроверг информацию.

Напоминаем, что на вечер 30 января президент до сих пор не сделал ни одного заявления на эту тему. Между тем его спикер Сергей Никифоров опровергал информацию о якобы увольнении Залужного.

Я отрицаю увольнение Залужного. Телеграм-каналы ошибаются,

– подчеркнул Никифоров.

Валерий Залужный также не давал никаких комментариев. Лишь вечером 29 января опубликовал фотографию с Сергеем Шапталой. В комментариях украинцы написали Главнокомандующему ВСУ слова поддержки.