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      Увольнение Климкина поддержал комитет парламента

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      Климкин уходит с поста главы МИД и такое решение уже поддержал комитет Рады
      Климкин уходит с поста главы МИД и такое решение уже поддержал комитет Рады

      Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал проект представления президента об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД. Соответствующий проект постановления дальше передадут на рассмотрение парламента.

      Однако возникла дискуссия относительно предыдущего решения комитета, который поддержал заявление Климкина об увольнении по собственному желанию. Сначала комитет хотел отменить такое решение, но из-за отсутствия большинства голосов решил обратиться в отдел регистрации парламента для регистрации проекта постановления о поддержке отставки Климкина по поданному им заявлению.

      Читайте также: Климкин разговаривал с Вакарчуком о присоединении к его партии "Голос"

      30 мая президент Владимир Зеленский внес в Раду представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака с должности министра обороны, Василия Грицака с должности главы СБУ.

      Однако Климкин еще 17 мая, до инаугурации новоизбранного президента, написал заявление об отставке по собственному желанию и заявил, что планирует участвовать в досрочных парламентских выборах.

      В интервью 5 июня Зеленский назвал Климкина "профессиональным дипломатом" и отметил, что предлагал ему остаться на посту министра.

      Каковы главные достижения Климкина на посту главы МИД?

      • В начале своей работы Климкин лоббировал признание "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями, а сбитие пассажирского Boeing МН17 на Донбассе назвал "актом террора".
      • Введение безвизового режима с ЕС.
      • Решение о создании независимой украинской церкви и получение Томоса. Это – очевидная победа украинской дипломатии, независимо от того, насколько весомой была роль МИД и лично министра в этом вопросе.
      • В 2018 году Североатлантический альянс присоединил Украину к перечню "стран-аспирантов" НАТО. Этот статус означает, что Альянс официально признал стремление Украины стать его членом.
      • Масштабный обмен пленными 27 декабря 2017 года на Донбассе. Тогда Украина отдала РФ 233 осужденных в обмен на 73 украинских заложников.
      • Недопущение возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) без выполнения требований резолюций, касающихся агрессии России в Украине.
      • Слаженная работа украинской дипломатии на критически важных для страны американском и немецком направлениях.
      • Определенным достижением можно назвать и то, что с 1 апреля 2019 года утратил силу Договор о дружбе Украины с Россией.
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада МИД Украины Павел Климкин
      Источник: 24 канал
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