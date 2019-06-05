Увольнение Климкина поддержал комитет парламента

Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал проект представления президента об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД. Соответствующий проект постановления дальше передадут на рассмотрение парламента.

Однако возникла дискуссия относительно предыдущего решения комитета, который поддержал заявление Климкина об увольнении по собственному желанию. Сначала комитет хотел отменить такое решение, но из-за отсутствия большинства голосов решил обратиться в отдел регистрации парламента для регистрации проекта постановления о поддержке отставки Климкина по поданному им заявлению.

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30 мая президент Владимир Зеленский внес в Раду представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака с должности министра обороны, Василия Грицака с должности главы СБУ.

Однако Климкин еще 17 мая, до инаугурации новоизбранного президента, написал заявление об отставке по собственному желанию и заявил, что планирует участвовать в досрочных парламентских выборах.

В интервью 5 июня Зеленский назвал Климкина "профессиональным дипломатом" и отметил, что предлагал ему остаться на посту министра.

Каковы главные достижения Климкина на посту главы МИД?