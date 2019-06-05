Звільнення Клімкіна підтримав комітет парламенту

Комітет Верховної Ради у закордонних справах підтримав проект подання президента про звільнення Павла Клімкіна з посади глави МЗС. Відповідний проект постанови далі передадуть на розгляд парламенту.

Однак виникла дискусія щодо попереднього рішення комітету, який підтримав заяву Клімкіна про звільнення за власним бажанням. Спочатку комітет хотів скасувати таке рішення, але через відсутність більшості голосів вирішив звернутися до відділу реєстрації парламенту для реєстрації проекту постанови щодо підтримки відставки Клімкіна за поданою ним заявою.

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30 травня президент Володимир Зеленський вніс до Ради подання про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака – з посади міністра оборони, Василя Грицака – з посади голови СБУ.

Проте Клімкін ще 17 травня, до інавгурації новообраного президента, написав заяву про відставку за власним бажанням і заявив, що планує брати участь у дострокових парламентських виборах.

В інтерв'ю 5 червня Зеленський назвав Клімкіна "фаховим дипломатом" та зазначив, що пропонував йому залишитися на посаді міністра.

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