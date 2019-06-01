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      Клімкін розмовляв з Вакарчуком про приєднання до його партії "Голос"

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      Клімкін розмовляв про приєднання до партії "Голос" з її лідером Вакарчуком
      Клімкін розмовляв про приєднання до партії "Голос" з її лідером Вакарчуком / Колаж 24 канал

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вів переговори про приєднання до партії "Голос" з її лідером Святославом Вакарчуком. Проте до жодних рішень сторони так і не дійшли.

      17 травня Павло Клімкін написав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ і заявив, що має намір брати участь у дострокових парламентських виборах.

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      Я його (Вакарчука) дуже ціную і поважаю, але ні до яких рішень ми не прийшли. Ми обговорюємо різні ідеї. Ніяких фінальних рішень щодо цього немає,
      – сказав Клімкін в ефірі "Радіо НВ".

      Водночас міністр зазначив, що не мав жодного стосунку до партії "Блок Петра Порошенка" і не збирався туди вступати.

      "Я пішов у відставку, тому що просто особисто вважаю, що це правильно, що це – елемент європейської політичної культури, не важливо, що її в Україні немає", – сказав голова МЗС, чию відставку ще не схвалив парламент.

      Міністр навів приклад США та Франції, де якщо змінюється президент, його команда теж не залишається надалі працювати. Клімкін додав, що таке рішення ухвалив багато місяців тому. І пішов би з посади, незалежно від результатів виборів.

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      При цьому голова МЗС заявив, що планує йти в політику, бо в нього "є амбіція щось тут змінити".

      "Я ніколи не хотів йти в політику – це завжди у мене викликало певне презирство. Але тепер я розумію, що, напевно, це одна з опцій. І не тільки опція піти в парламент існує. Я просто розмовляю і шукаю реальну команду", – сказав Клімкін.

      Що відомо про партію "Голос"? 16 травня Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

      Вакарчук каже, що йде в політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи. Вакарчук також згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку.

      Наразі до партії "Голос" входять лише 8 членів, проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди політсили. Він переконує, що партія не отримує грошей від олігархів, а підтримують її фінансово багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом.

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Павло Клімкін МЗС України Святослав Вакарчук Партія Голос
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