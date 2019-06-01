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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Климкин разговаривал с Вакарчуком о присоединении к его партии "Голос"

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      Климкин говорил о присоединении к партии "Голос" с ее лидером Вакарчуком
      Климкин говорил о присоединении к партии "Голос" с ее лидером Вакарчуком / Коллаж 24 канал

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вел переговоры о присоединении к партии "Голос" с ее лидером Святославом Вакарчуком. Однако ни к каким решеням стороны так и не пришли.

      17 мая Павел Климкин написал заявление об отставке с должности министра иностранных дел и заявил, что намерен участвовать в досрочных парламентских выборах.

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      Я его (Вакарчука) очень ценю и уважаю, но ни к каким решениям мы не пришли. Мы обсуждаем различные идеи. Никаких финальных решений на этот счет нет,
      – сказал Климкин в эфире "Радио НВ".

      В то же время министр отметил, что не имел никакого отношения к партии "Блок Петра Порошенко" и не собирался туда вступать.

      "Я ушел в отставку, потому что просто лично считаю, что это правильно, что это – элемент европейской политической культуры, не важно, что ее в Украине нет", – сказал глава МИД, чью отставку еще не одобрил парламент.

      Министр привел пример США и Франции, где если меняется президент, его команда тоже не остается в дальнейшем работать. Климкин добавил, что такое решение принял много месяцев назад. И ушел бы с должности, независимо от результатов выборов.

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      При этом глава МИД заявил, что планирует идти в политику, у него "есть амбиция что-то здесь изменить".

      "Я никогда не хотел идти в политику – это всегда у меня вызывало определенное презрение. Но теперь я понимаю, что, наверное, это одна из опций. И не только опция пойти в парламент существует. Я просто говорю и ищу реальную команду", – сказал Климкин.

      Что известно о партии "Голос"?
      16 мая Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих перемен".

      Вакарчук говорит, что идет в политику потому что Украина нуждается в настоящих изменениях, которых требует народ. Для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы. Вакарчук также вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность.

      Сейчас в партии "Голос" входят только 8 членов, однако Вакарчук призвал неравнодушных украинцев присоединяться к команде политсилы. Он утверждает, что партия не получает денег от олигархов, а поддерживают ее финансово много состоятельных людей, которые получают свои доходы законным путем.

      парламентські вибори 2019 Україна які партії проходять до парламенту

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      Теги: Партия Голос Святослав Вакарчук МИД Украины Павел Климкин Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Новости Украины Новости политики
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