В УЗ поделились актуальной картой железнодорожного сообщения и функционирования вокзалов
19 марта 2022 , 18:52Читати новину українською
Источник:телеграм Укрзализныци
С начала войны России против Украины по железной дороге эвакуировались более 2,5 миллиона граждан. Сейчас перевозчик остается оказывать помощь во всех регионах Украины, где разрешает ситуация.
Укрзализныця постоянно публикует актуальную информацию об эвакуации, чтобы население было проинформировано.
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Актуальная информация о железнодорожном сообщении и функционировании вокзалов
Карта железнодорожного сообщения и функционирования вокзалов / Фото Укрзализныця
Отметим, что кроме эвакуации населения, с 17 марта Укрзализныця начала выполнять еще одну важную функцию – создание стратегического запаса пищевых продуктов по всей Украине.
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