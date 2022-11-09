Узбекистан попросил ЕС снять санкции с путинского олигарха Усманова, – Financial Times

Узбекистан попросил у Евросоюза снять санкции с Алишера Усманова – великого друга Владимира Путина. Кроме того, просят вывести из списка также Гульбахор Исмаилову – сестру Усманова.

По данным Financial Times, представители Узбекистана воспользовались ситуацией в ходе встречи с чиновниками Евросоюза. Об этом сообщили источники издания.

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Официальный Ташкент подчеркнул, что наложенные на путинского друга санкции мешают развитию страны. В пресс-службе Усманова информацию пока не комментировали. В то же время тоже пожаловались из-за санкций.

Германия конфисковала мегаяхту Усманова

Еще в марте 2022 года Германия конфисковала мегаяхту Усманова. Речь идет о 156-метровой морской красавице Dilbar – самой большой в мире моторной яхте.

Ее цену оценивают фактически в 600 миллионов долларов.

На яхте есть: бассейны, вертолетные площадки, сауны, салон красоты и тренажерный зал, 12 номеров класса люкс и многое другое.

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По данным The Wall Street Journal, Усманов вывел свое состояние на Запад за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину. Также эту схему использовал Дмитрий Песков.