Ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком, – Корецкий о взрывах в Киевской области

Россия вечером 28 августа нанесла удар по Бучанскому району Киевской области. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал, что на месте произошел пожар с детонацией.

Чиновник подчеркнул, что из трагедии в Вишневом не сделали никаких выводов. Об этом он написал в собственных соцсетях.

Что сказал Корецкий?

В пятницу, 28 августа, Россия атаковала Киевскую область. Премьер-министр рассказал, что заслушал доклады министра внутренних дел и руководителя ГСЧС по враждебному удару в Бучанском районе.

Он отметил, что после попадания возник пожар с последующей детонацией.

К сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком,

– заявил премьер.

На месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и экстренные службы. По словам политика, специалисты принимают меры по защите и спасению людей, а при необходимости – их эвакуации. Привлечены все необходимые силы и средства для устранения последствий атаки.

Он добавил, что ожидает от правоохранителей строгой и мгновенной реакции.

На пятом году полномасштабного вторжения совершать одни и те же ошибки – это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись,

– подчеркнул Корецкий.

Отметим, что в Киевской области полицейские перекрыли часть Житомирской трассы. Проезд временно закрыт в обе стороны.