Ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком, – Корецкий о взрывах в Киевской области
Россия вечером 28 августа нанесла удар по Бучанскому району Киевской области. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал, что на месте произошел пожар с детонацией.
Чиновник подчеркнул, что из трагедии в Вишневом не сделали никаких выводов. Об этом он написал в собственных соцсетях.
Что сказал Корецкий?
В пятницу, 28 августа, Россия атаковала Киевскую область. Премьер-министр рассказал, что заслушал доклады министра внутренних дел и руководителя ГСЧС по враждебному удару в Бучанском районе.
Он отметил, что после попадания возник пожар с последующей детонацией.
К сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком,
– заявил премьер.
На месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и экстренные службы. По словам политика, специалисты принимают меры по защите и спасению людей, а при необходимости – их эвакуации. Привлечены все необходимые силы и средства для устранения последствий атаки.
Он добавил, что ожидает от правоохранителей строгой и мгновенной реакции.
На пятом году полномасштабного вторжения совершать одни и те же ошибки – это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись,
– подчеркнул Корецкий.
Отметим, что в Киевской области полицейские перекрыли часть Житомирской трассы. Проезд временно закрыт в обе стороны.