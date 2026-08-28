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28 августа, 23:16
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Обновлено - 23:43, 28 августа

Ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком, – Корецкий о взрывах в Киевской области

Даниил Жоров

Россия вечером 28 августа нанесла удар по Бучанскому району Киевской области. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал, что на месте произошел пожар с детонацией.

Чиновник подчеркнул, что из трагедии в Вишневом не сделали никаких выводов. Об этом он написал в собственных соцсетях

Что сказал Корецкий? 

В пятницу, 28 августа, Россия атаковала Киевскую область. Премьер-министр рассказал, что заслушал доклады министра внутренних дел и руководителя ГСЧС по враждебному удару в Бучанском районе. 

Он отметил, что после попадания возник пожар с последующей детонацией. 

К сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком, 
– заявил премьер. 

На месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и экстренные службы. По словам политика, специалисты принимают меры по защите и спасению людей, а при необходимости – их эвакуации. Привлечены все необходимые силы и средства для устранения последствий атаки. 

Он добавил, что ожидает от правоохранителей строгой и мгновенной реакции.

На пятом году полномасштабного вторжения совершать одни и те же ошибки – это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись, 
– подчеркнул Корецкий. 

Отметим, что в Киевской области полицейские перекрыли часть Житомирской трассы. Проезд временно закрыт в обе стороны.

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Сергей Корецкий
Война России с Украиной Взрыв Киевская область