Ужасное землетрясение в Хорватии: число жертв стихии возросло до 6
В результате землетрясения, которое 29 декабря произошло в Хорватии, погибли по меньшей мере 6 человек. Сообщения о погибших поступают из городов Петриня и Глина.
Число жертв землетрясения в Хорватии продолжает расти. Об этом сообщает местное издание Index.
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Что известно о жертвах землетрясения
- Сначала стало известно о погибшей 12-летней девочке из Петрине.
Мой город полностью разрушен. У нас есть мертвые дети. Нам нужны пожарные, мы не знаем, что под завалами. На одну машину обвалилась крыша, нам нужна помощь,
– заявил мэр Петрине Даринко Думбович.
- Кроме того, по словам заместителя мэра Глины Пленницы Бакшич Митич, в пригороде Майское Поляне погибли 20-летний парень и пожилой мужчина.
Чиновница добавила, что жена старшего мужчины выжила, ее достали из-под завалов и госпитализировали.
- Впоследствии также стало известно о гибели отца и сына. Землетрясение полностью разрушило их дом.
- Также сообщают о смерти еще одного человека в Майское Поляне.
Митич подчеркнула, что ждет помощи от правительства и просит присылать одеяла и палатки.
Землетрясение в Хорватии: что известно
- Первые 2 землетрясения прошли в Хорватии 28 декабря. Стихия разрушила дома, о пострадавших не сообщали.
- Следующее землетрясение в более 6 баллов по шкале Рихтера произошло 29 декабря. Известно о масштабных разрушениях, многих пострадавших и погибших.
- Кроме того, в результате подземных толчков пострадало Посольство Украины в Загребе.
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