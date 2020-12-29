В результате землетрясения, которое 29 декабря произошло в Хорватии, погибли по меньшей мере 6 человек. Сообщения о погибших поступают из городов Петриня и Глина.

Число жертв землетрясения в Хорватии продолжает расти. Об этом сообщает местное издание Index.

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Что известно о жертвах землетрясения

Сначала стало известно о погибшей 12-летней девочке из Петрине.

Мой город полностью разрушен. У нас есть мертвые дети. Нам нужны пожарные, мы не знаем, что под завалами. На одну машину обвалилась крыша, нам нужна помощь,

– заявил мэр Петрине Даринко Думбович.

Кроме того, по словам заместителя мэра Глины Пленницы Бакшич Митич, в пригороде Майское Поляне погибли 20-летний парень и пожилой мужчина.

Чиновница добавила, что жена старшего мужчины выжила, ее достали из-под завалов и госпитализировали.

Впоследствии также стало известно о гибели отца и сына. Землетрясение полностью разрушило их дом.

Также сообщают о смерти еще одного человека в Майское Поляне.

Митич подчеркнула, что ждет помощи от правительства и просит присылать одеяла и палатки.

Важно! В МИД Украины продолжают проверять, есть ли украинцы среди пострадавших в результате землетрясений в Хорватии. Граждане Украины к дипломатам не обращались.

Землетрясение в Хорватии: что известно