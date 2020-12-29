У результаті землетрусу, який 29 грудня стався в Хорватії, загинули щонайменше 6 людей. Повідомлення про загиблих надходять з міст Петриня та Глина.

Кількість жертв землетрусу у Хорватії продовжує зростати. Про це повідомляє місцеве видання Index.

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Що відомо про жертв землетрусу

Спершу стало відомо про загиблу 12-річну дівчинку з Петрині.

Моє місто повністю зруйновано. У нас є мертві діти. Нам потрібні пожежники, ми не знаємо, що під завалами. На одну машину обвалився дах, нам потрібна допомога,

– заявив мер Петрині Даринко Думбович.

Крім того, за словами заступниці мера Глини Бранки Бакшич Мітіч, у передмісті Майське Поляне загинули 20-річний хлопець і літній чоловік.

Чиновниця додала, що дружина старшого чоловіка вижила, її дістали з-під завалів та госпіталізували.

Згодом також стало відомо про загибель батька і сина . Землетрус повністю зруйнував їхній будинок.

. Землетрус повністю зруйнував їхній будинок. Також повідомляють про смерть ще однієї людини в Майське Поляне.

Мітіч наголосила, що чекає допомоги від уряду і просить надсилати ковдри та намети.

Важливо! У МЗС України продовжують перевіряти, чи є українці серед постраждалих внаслідок землетрусів у Хорватії. Наразі громадяни України до дипломатів не зверталися.

Землетрус у Хорватії: що відомо