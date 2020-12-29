Жахливий землетрус у Хорватії: кількість жертв стихії зросла до 6
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У результаті землетрусу, який 29 грудня стався в Хорватії, загинули щонайменше 6 людей. Повідомлення про загиблих надходять з міст Петриня та Глина.
Кількість жертв землетрусу у Хорватії продовжує зростати. Про це повідомляє місцеве видання Index.
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Що відомо про жертв землетрусу
- Спершу стало відомо про загиблу 12-річну дівчинку з Петрині.
Моє місто повністю зруйновано. У нас є мертві діти. Нам потрібні пожежники, ми не знаємо, що під завалами. На одну машину обвалився дах, нам потрібна допомога,
– заявив мер Петрині Даринко Думбович.
- Крім того, за словами заступниці мера Глини Бранки Бакшич Мітіч, у передмісті Майське Поляне загинули 20-річний хлопець і літній чоловік.
Чиновниця додала, що дружина старшого чоловіка вижила, її дістали з-під завалів та госпіталізували.
- Згодом також стало відомо про загибель батька і сина. Землетрус повністю зруйнував їхній будинок.
- Також повідомляють про смерть ще однієї людини в Майське Поляне.
Мітіч наголосила, що чекає допомоги від уряду і просить надсилати ковдри та намети.
Землетрус у Хорватії: що відомо
- Перші 2 землетруси пройшли у Хорватії 28 грудня. Стихія зруйнувала будинки, про постраждалих не повідомляли.
- Наступний землетрус у понад 6 балів за шкалою Ріхтера стався 29 грудня. Відомо про масштабні руйнування, багатьох постраждалих та загиблих.
- Крім того, внаслідок підземних поштовхів зазнало пошкоджень Посольство України у Загребі.
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