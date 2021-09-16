Ужасное землетрясение в Китае: число пострадавших перевалило за сотню – жуткие фото

В китайской провинции Сичувань 16 сентября произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0. В результате стихии погибли три человека.

В то же время травмы различной степени тяжести получили по меньшей мере 103 человека. Из них трое – находятся в медучреждениях в критическом состоянии.

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Из-за подземных толчков обвалились 1,4 тысячи домов, около 6,4 тысячи были сильно повреждены. В общем задело почти 29 тысяч.

Работают спасатели

На месте событий работают чрезвычайники, чтобы управлять ликвидацией последствий мощного землетрясения.

В сотрудничестве с Государственным бюро зерновых и материальных резервов спасатели срочно выделили:

2 тысячи палаток;

10 тысяч одеял и раскладных кроватей;

Таким образом хотят помочь местным органам власти, которые будут заниматься переселением граждан.

Число пострадавших в результате землетрясения возросло. Известно о 3 жертвах.



Мощное землетрясение всколыхнуло Китай / Фото Xinhuanet



В Китае произошло мощное землетрясение / Фото Xinhuanet