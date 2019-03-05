Ужасное убийство на Борщаговке: фото

В понедельник, 4 марта, в Киеве на Борщаговке произошло убийство. Парень во время конфликта на улице убил своего соседа. Злоумышленника задержали правоохранители, следственные действия продолжаются.

Убийство стало следствием конфликта, который произошел по адресу улица Маршала Бирюзова, 19. Умершему было 65 лет, к сожалению от полученных травм он погиб на месте. Инцидент произошел около 21 часа. Об этом сообщил Информатор с места происшествия.

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Погибший вышел из своего частного дома, чтобы провести жену на остановку. На улице у него с соседом произошла словесная перепалка, парень толкнул старика, тот упал на землю и ударился головой.

Карта Киева с изображением улицы, на которой произошел конфликт



От удара он внезапно умер. Родственники погибшего занесли тело в дом, задержали подозреваемого и уже там ждали прибытия правоохранителей.



Подозреваемого в совершении преступления задержали правоохранители

На место прибыли сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и карета скорой помощи. Медикам оставалось лишь констатировать факт смерти, предварительно, мужчина скончался от удара виском об асфальт. Детали происшествия на данный момент устанавливает следствие.