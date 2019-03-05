Жахливе вбивство на Борщагівці: фото

В понеділок, 4 березня, в Києві на Борщагівці сталось вбивство. Хлопець під час конфлікту на вулиці вбив свого сусіда. Злочиннця затримали правоохоронці, слідчі дії тривають.

Вбивство стало наслідком конфлікту, що відбувся за адресою вулиця Маршала Бирюзова, 19. Померлому було 65 років, на жаль від отриманих травм він загинув на місці. Подія трапилась близько 21 години. Про це повідомив Інформатор з місця події.

Читайте також: Бійка п’яних військових закінчилася трагедією

Загиблий вийшов зі свого приватного будинку, щоб провести дружину на зупинку. На вулиці у нього з сусідом відбулася словесна перепалка, хлопець штовхнув літнього чоловіка, той впав на землю і вдарився головою.

Карта Києва із зображення вулиці, на якій стався конфлікт



Від удару він раптово помер. Родичі загиблого занесли тіло в будинок, затримали підозрюваного і вже там чекали прибуття правоохоронців.



Підозрюваного у скоєнні злочину затримали правоохоронці

На місце прибули співробітники поліції, слідчо-оперативна група і карета швидкої допомоги. Медикам залишалося лише констатувати факт смерті, попередньо, чоловік помер від удару скронею об асфальт. Деталі події на разі встановлює слідство.