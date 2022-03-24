Ужасные кадры из Мариуполя, заблокированного оккупантами

Мариуполь за время полномасштабного вторжения России в Украину стал символом сопротивления, и к сожалению, символом гуманитарной катастрофы.

Десятки тысяч людей до сих пор остаются в городе без воды, еды и тепла. Город разрушен почти полностью – более 80% гражданской инфраструктуры.

Внимание Как выглядит Мариуполь после месяца войны: жуткое видео

Новые фото из города заставляют понимать: против нас воюет безжалостный враг.

Мариуполь. Вот как выглядит геноцид населения Украины,

– подписали фото местные журналисты.



Инфраструктура Мариуполя разрушена / Фото MRPL.CITY



Оккупанты обстреливают жилые дома Мариуполя / Фото MRPL.CITY



Мариуполь в окружении оккупантов уже месяц / Фото MRPL.CITY

От рук российских военных погибли уже более 3 тысяч мариупольцев. Масштабы разрушений видны даже из космоса.

Смотрите также – Оккупанты палят по Азовстали в Мариуполе: видео