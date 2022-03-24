Ужасные кадры из Мариуполя, заблокированного оккупантами

24 марта 2022 , 17:19
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Источник:

MRPL.CITY

Мариуполь за время полномасштабного вторжения России в Украину стал символом сопротивления, и к сожалению, символом гуманитарной катастрофы.

Десятки тысяч людей до сих пор остаются в городе без воды, еды и тепла. Город разрушен почти полностью – более 80% гражданской инфраструктуры.

Внимание Как выглядит Мариуполь после месяца войны: жуткое видео

Новые фото из города заставляют понимать: против нас воюет безжалостный враг.

Мариуполь. Вот как выглядит геноцид населения Украины,
– подписали фото местные журналисты.


Инфраструктура Мариуполя разрушена / Фото MRPL.CITY


Оккупанты обстреливают жилые дома Мариуполя / Фото MRPL.CITY


Мариуполь в окружении оккупантов уже месяц / Фото MRPL.CITY

От рук российских военных погибли уже более 3 тысяч мариупольцев. Масштабы разрушений видны даже из космоса.

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Автор: Анастасія Лукашевська