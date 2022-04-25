Ужасные кадры разрушений в Горенке под Киевом показали в CNN
Источник:CNN
Американское СМИ опубликовало кадры разрушений в Горенке под Киевом. Там разрушено большинство построек.
Соответствующие кадры сделаны из дрона и ярко демонстрируют зверства кафиров на нашей земле.
Заметьте Еще один шкафчик выстоял, и мы сможем: фото с разрушенной оккупантами Горенки
Американская пресса показала разрушенную украинскую Горенку
Организация Объединенных Наций сообщила, что село Горенко на Киевщине оккупанты разрушили на 80%.
Враги уничтожили нашу Горенку на 80% / Фото CNN
К сожалению, село признали наиболее разрушенным в регионе в результате российской военной агрессии.
Оккупанты почти полностью сравняли с землей украинскую Горенку / Фото CNN
Россия целенаправленно уничтожила Горенко / Фото CNN
В Минобороны Украины сообщили, что кафиры обстреливали населенный пункт, в том числе из "Градов".
Горенка целенаправленно уничтожалась россиянами,
– написали в Минобороны.
Село Горенко близ Киева пострадало в результате действий российских войск: смотрите видео