Ужасные потери в Донецкой области: погибли 19 гражданских, ранены 73, среди них – дети

За 26 февраля в результате вражеских обстрелов в Донецкой области погибли 19 гражданских. Кроме того, пули ранили 73 человека. Из раненых – двое детей.

Глава Донецкой облгосадминистрации и руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко рассказал об ужасных потерях в регионе.

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По его словам, Россия убивает гражданских и должна ответить за преступления.

За 26 февраля по состоянию на 17:00 в результате российских обстрелов погибли 19 гражданских, ранены 73 человека. В частности:

в Волновахе – 15 погибших, 5 раненых (1 ребенок);

в Сартане – 4 погибших, 9 раненых (1 ребенок);

в Мариуполе – 58 раненых;

в Сопино – 3 раненых;

в Южном – 1 раненый.

Кроме того, как сообщил чиновник, в Торецке также потери – 5 человек погибли, 6 ранены. Они находились в рейсовом автобусе, попавшем под обстрел российских оккупационных войск в районе села Волохов Яр на Харьковщине. Среди погибших – две 42-летние женщины и три мужчины.

В целом, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, с начала боевых действий агрессора от обстрелов врага погибли 5 детей, еще 33 получили ранения.

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Текст публикации Павла Кириленко:

Россия убивает гражданских! За 26 февраля (по состоянию на 17:00) в результате российских обстрелов погибли 19 гражданских, ранены 73 человека. В частности:

– в Волновахе 15 погибших, 5 раненых (1 ребенок);

– в Сартане 4 погибших, 9 раненых (1 ребенок);

– в Мариуполе 58 раненых;

– в Сопино 3 раненых;

– в Южном 1 ранен.