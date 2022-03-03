Ужасные потери: в Харьковской области из-за обстрелов погибли уже 34 человека, почти 300 раненых

Враг продолжает поражать своими бомбами, снарядами и реактивной артиллерией жилые кварталы и целые населенные пункты, цинично убивая мирное население. Только в Харьковской области из-за обстрелов погибли уже 34 человека, еще почти – 300 ранены.

В частности, тяжелым ударам подверглись города Харьков, Изюм, села Яковлевка и Хорошево Харьковского района. В ГСЧС отчитались об ужасных потерях на Харьковщине за 2 марта.

До теми Над Ірпінем системи ППО збили російський літак СУ-30

Потери среди мирного населения впечатляют. Согласно статистике ГСЧС:

погибли 34 человека,

285 человек получили ранения,

из них 10 детей.

В результате попадания боеприпасов в дома и админздания произошло несколько десятков пожаров, на 30 из них отреагировали спасатели, работая даже под обстрелами.

Последствия авиаударов по территории Харьковщины / Фото ГСЧС

Кроме того, около 8 утра центр Харькова подвергся ракетной атаке. Ракеты поразили 2 загоревшихся административных здания. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Бойцы ГСЧС спасли 10 человек из-под завалов. К сожалению, 4 человека погибли.

Что разрушившили вражеские ракеты

В 13:31 – вражеский снаряд попал в жилой дом в центре Харькова. Произошло частичное разрушение этого здания. Взрывной волной повреждены строительные конструкции и разрушены окна. Во время спасательной операции спасены 17 человек.

В 13:33 снаряд попал в гаражный кооператив в Харькове. Произошел пожар площадью 300 квадратных метров. На месте обнаружено 3 тела погибших.

В 13:57 – пожар площадью 40 квадратных метров в Харькове. Снаряд попал между 4 и 5 этажами 16-этажки. Из дома эвакуировано 20 человек.

В 14:40 – пожар в центре Харькова. Горели сразу 3 дома из-за попадания снаряда. Площадь горения составляла 1000 квадратных метров. Спасатели спасли 13 человек.

В 22:13 авиабомба была сброшена на дом в Харькове. В результате авиационного удара по зданию возникло возгорание вещей на площади 55 квадратных метров. Из-под обломков спасли 2 человека, пострадали 3, погибли 2.

В 22:57 – враг цинично атаковал обычное украинское село, где нет военной инфраструктуры. Удар был нанесен по селе Яковлевка Харьковского района. Произошло возгорание 2 автомобилей и хозяйственной постройки. Ранены 7 человек, погибли 2.

В полночь – произошел авианалет на мирный город Изюм. Он продолжался с 00:14 до 02:02. Бомбы попали в несколько домов. На одной улице погибли 8 человек, из них 2 детей (примерно 5 – 6 лет). Их тела спасатели извлекли из-под завалов.

Кроме того, под массовый авиаудар попал Салтовский жилмассив. В жилых многоэтажках повреждены конструкции и разрушены окна. Информация о наличии пострадавших в настоящее время уточняется.

Также к спасателям поступило около 236 заявок о нахождении неразорвавшихся боеприпасов. Пиротехнические подразделения ГСЧС разминировали 230 из них.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!