Ужасный пример Мариуполя, – председатель Донецкой ОГА о необходимости эвакуации населения

В Донецкой области может усилиться наступление врага, поэтому оттуда ежедневно вывозят сотни местных. Но часто люди не хотят эвакуироваться, поэтому приходится напоминать о событиях в блокадном Мариуполе.

Подробнее о том, как убеждают людей не оставаться на опасной территории, рассказал председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир общего вещателя.

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Почему людей нужно вывозить

Кириленко подчеркнул, что оккупант всегда и всюду – только оккупант. Поэтому не приходится даже предполагать, что при наступлении будет какое-то человеческое отношение к украинскому народу.

Я всегда напоминаю – чем меньше будет людей, тем легче будет защищать территорию. Потому что враг именно местное население использует, чтобы достичь своих дерзких планов. К сожалению, приходится приводить ужасные примеры того, что происходит в блокадном Мариуполе,

– сказал чиновник.

Он добавил, что без учета населения Мариуполя, из Донетчины уже вывезли примерно 140 тысяч человек. Однако, мол, есть человеческий фактор, поэтому часто жители городов и сел не хотят покидать дома, пока не почувствуют реальной угрозы жизни.

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