Уже 21 600 убитых оккупантов и 177 единиц авиации: какие потери врага

23 апреля 2022 , 10:30
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Источник:

Сухопутные войска ВСУ

С начала полномасштабного нападения России наши защитники ликвидировали уже 21 600 оккупантов. Кроме того, были уничтожены тысячи единиц российской техники.

Да, обнародовали свежие данные о потерях врага. Подсчеты уточняют, поэтому настоящие цифры могут быть больше.

Важно Бригада, которая совершала зверства в Буче, уже понесла потери возле Изюма – Генштаб ВСУ

Потери россиян

  • личного состава – около 21600 человек ликвидировано
  • танков – 854 единиц,
  • боевых бронированных машин – 2205,
  • артиллерийских систем – 403,
  • РСЗО – 143,
  • средства ПВО – 69,
  • самолетов – 177,
  • вертолетов – 154,
  • автомобильной техники – 1543,
  • корабли /катера – 8,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 182.
  • Специальная техника – 27,
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.


Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Интересно – Оккупанты набирают психически больных в свои ряды:

 

Автор: Ольга Музика