На этот раз чрезвычайную ситуацию объявила Пензенская область. Решение вступает в силу 21 февраля 2022 года.
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Жителей ОРДЛО будут проверять на коронавирус
Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Олег Мельниченко. Якобы "введение режима связано с принятием в регионе граждан из псевдореспублик".
Также в стране-агрессоре заявили, что жителям ОРДЛО предоставят размещение и "всестороннюю помощь". В частности, в связи с чрезвычайной ситуацией в области местные органы должны оперативно работать. Чиновники якобы будут помогать с организацией пребывания "беженцев".
К примеру, министерству соцзащиты губернатор области поручил обеспечить условия проживания и питания. Минздрав же, по словам Мельниченко, должен провести медосмотр жителей оккупированного Донбасса и даже тестирование на наличие коронавируса.
Введение ЧС в России: что предшествовало
- На Донбассе идет обострение. Российские наемники активно обстреливают украинские военные позиции и гражданские объекты. Однако в псевдореспубликах заявляют, что это ВСУ якобы готовит масштабное наступление на ОРДЛО.
- Именно поэтому главари боевиков объявили массовую "эвакуацию" населения оккупированных территорий в Россию. Только из Донбасса оккупанты планируют вывезти 700 тысяч украинцев.
- Первой областью, объявившей чрезвычайную ситуацию из-за прибытия "беженцев" стала Ростовская область. Позже подобное решение было принято в Воронежской и Курской областях.
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