Уже в ближайшие сутки россияне могут начать наступление на Северодонецк, – Генштаб ВСУ

4 апреля 2022 , 01:18
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на захвате населенных пунктов на Донецком и Таврическом направлениях. Враг также готовится к наступлению на Северодонецк и Большую Новоселку.

Соответствующую информацию обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в ночь на 4 апреля.

Читайте также За неделю украинские воины в ООС отбили 51 атаку и уничтожили более 200 единиц техники россиян

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжил сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов:

  • Рубежное;
  • Попасная;
  • Троицкое;
  • Авдеевка;
  • Марьинка;
  • Красногоровка.

Кроме этого, российские оккупанты готовятся к наступлению, которое, возможно, начнут в ближайшие сутки в направлении Северодонецка и Большой Новоселки.

При поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм города Мариуполя.
– добавили в Генштабе.

Обратите внимание! В течение текущих суток ВСУ в зоне проведения ООС отразили 7 атак захватчиков. Наши воины уничтожили 49 единиц вражеской техники.

Где будут продолжаться главные бои в начале апреля: смотрите видео

 

Автор: Олег Васьків