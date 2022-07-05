Уже через 2 месяца, – Пионтковский предположил, какую следующую "победу" будет продавать Путин
Уход украинских сил из Лисичанска очень трудно расценить как военную победу России из-за разницы в мощностях стран. Впрочем, Владимир Путин считает, что ее можно выгодно продать россиянам.
Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что путинской пропаганде удалось убедить россиян, что это действительно "победа".
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Репетиция будущей победы
По его словам, подобные "победы", по мнению Путина, помогут сохранить ему власть. Он гордо продает гражданам России, что якобы возвращает какие-то "исконно русские земли".
Пионтковский рассказал о стратегии Кремля. Как он считает, сегодняшний путинский "праздник победы" – это репетиция следующего.
Этим "праздником победы" Путин уверяет себя и готовит свой народ к тому, что уже через 2 месяца он продаст как победу то, что они называют "восстановлением территориальной целостности Донецкой и Луганской областей",
– отметил Пионтковский.
Почему Путину так необходимы "победы"
То есть Путин хочет захватить полностью Донецкую и Луганскую области, а также территории Херсонской и Запорожской областей. В то же время, вероятнее всего, это ему удастся продать народу, как победу.
Сегодня была первая достаточно удачная репетиция. Вы недооцениваете пропаганду Путина. У Геббельса не было таких возможностей – у него не было Скабеевой, Захаровой и других,
– заявил Пионтковский.
То есть, как подчеркнул публицист, если Путину удастся захватить Донбасс – он сможет продать это как победу. И тогда, по мнению российского диктатора, его власти ничего не будет угрожать.
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"План у них примерно такой – в ближайшие 2 месяца пока не поступит достаточно западного оружия для Украины – "оттяпать" еще какие-нибудь кусочки. План максимум – взять Славянск", – добавил Пионтковский.
Пионтковский предположил, какую следующую победу будет продавать Путин: смотрите видео
"Пирамида лжи" Путина может развалиться после деоккупации Херсона
- Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что когда Вооруженные силы Украины деоккупируют Херсон, у российского общества будет настоящий шок. В частности, ступор будет не только у зазомбированных россиян, а в самом бункере.
- Пионтковский подчеркнул, что тогда "пирамида лжи" российского диктатора развалится. В то же время политические элиты начнут понемногу осознавать, что придется договариваться с побеждающими противниками.
- По мнению публициста, возможно, тогда кто-нибудь из высшего политического руководства задумается о необходимости отступить и проиграть войну с Украиной. Впрочем, вероятнее всего, их будет останавливать страх, что они смогут оказаться на скамье подсудимых вместе с Путиным.