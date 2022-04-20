Уже есть досадные случаи, когда эвакуация невозможна, поэтому не медлите и спасайте жизнь, – Гайдай

Несмотря на возможную эвакуацию из населенных пунктов Луганской области и постоянные просьбы к жителям, некоторые все равно решают оставаться в своих домах и круглосуточно прятаться в укрытиях.

По линии фронта до российского вторжения проживало около 350 тысяч человек, сейчас там остается около 70 тысяч. Другие – эвакуировались самостоятельно или по согласованным гуманитарным коридорам, с помощью волонтеров, передает 24 канал.

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в очередной раз обратился к людям, которые не хотят покидать область.

У нас уже есть досадные случаи, когда мы договариваемся об эвакуации в Кременной, 100 человек ее ждут, а утром она уже вообще невозможна из-за прорыва позиций ВСУ. Поэтому мы уже не смогли забрать этих людей,

– отметил глава области.

Также он отметил, что люди, которые хотели уехать самостоятельно, были расстреляны российской армией, 4 человека погибли.

Не медлите! Никакие материальные вещи не стоят человеческой жизни. Вы не едете в никуда, вас всех встретят и дадут крышу над головой, ежедневное питание и медицинское обеспечение. Выезжайте и помогите ВСУ,

– добавил Гайдай.

Новая попытка эвакуации людей из Луганской области

20 апреля будет очередная попытка спасти людей из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Горского и Попасной.

Места сборов:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: СТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Щербакова, 1-а;

Горское: ул. Гагарина, 13а;

Нижнее: Парковая, 13;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

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