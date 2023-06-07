Уже есть первые обращения по поводу пропавших без вести на затопленной Херсонщине, – полиция
Источник:Национальная полиция Украины
После того, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, тысячи квадратных километров Херсонской области оказались под водой. По состоянию на утро 7 июня полиция уже получила первые вызовы в отношении пропавших без вести лиц.
Правоохранители говорят, что утром к ним трижды обратились в отношении лиц, с которыми исчезла связь в зоне катастрофы. Заместитель Министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко рассказал, что делать людям в таких ситуациях.
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Что делать людям, чьи родные не выходят на связь
Прежде всего, нужно обращаться в Национальную полицию Украины по номеру 102, чтобы предоставить информацию относительно лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. После этого Национальная полиция, используя все средства, осуществляет поиск лиц,
– объяснил Тимченко.
Кроме того, он советует украинцам, родные которых находятся в зоне катастрофы, сразу обращаться к правоохранителям.
Тимченко подчеркнул, что по состоянию на сегодня цифра пропавших без вести украинцев за время полномасштабной войны составляет 23 тысячи 876 человек.
Напомним, что в Херсонском облсовете констатировали, что больше всего от затоплений пострадал микрорайон Корабел. Там уровень воды составляет около трех метров. Вместе с тем существенно подтоплен поселок Антоновка.
На левобережье – сложная ситуация
- Из-за того, что левый берег Днепра расположен ниже, там затопления в разы хуже, чем на правобережье.
- В Скадовском районе жалуются, что так называемая оккупационная "власть" сбежала. У людей отсутствует электроснабжение, а также пропадает связь. Люди буквально сидят на крышах своих домов, ожидая помощи.
- Дома, расположенные в 100 метрах от берега, уже в воде. Российские военные, покидая территории, никого не эвакуировали. Тем временем в Олешках вода поднялась до более чем 3 метров. Из города выездов нет, а из-за большого течения плыть на резиновых лодках опасно.
- Президент Зеленский заявил, что эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами. Украина будет обращаться в международные организации.