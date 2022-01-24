Уже в феврале: Госдума все-таки будет рассматривать обращение к Путину о признании боевиков

Совет Госдумы России решил рассмотреть проект обращения о признании "ЛНР" и "ДНР". Это должно произойти уже в феврале 2022 года.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции коммунистов России Николай Коломейцев.

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В Кремле считают, что признание боевиков на Донбассе якобы позволит "защитить народы республик от внешних угроз", а также укрепить стабильность в регионе.

Кроме того, коммунисты обратились к Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее провести переговоры с руководством Донецка и Луганска, чтобы создать правовую основу межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.

Что предусматривает документ

Речь идет о проекте обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать народные республики Донбасса на официальном уровне, как это было с Абхазией и Южной Осетией. Также документ призывает к проведению переговоров о сотрудничестве и взаимопомощи с руководством ЛНР и ДНР.

Абхазия и Южная Осетия являются частично признанными республиками, которым Россия ранее "помогла стать независимыми" от Грузии. Фактически же Россия оккупировала ее территории, как и территорию украинского Донбасса.

Добавим, что сценарий развития событий в Приднестровье, Абхазии и на Донбассе очень схожи. Непризнание их международным сообществом привело к тому, что "республики" не могут существовать самостоятельно, без поддержки России.