Уже почти 1 000: количество политзаключенных в Беларуси продолжает расти

По состоянию на 30 декабря в Беларуси в местах лишения свободы находятся 970 политзаключенных. Количество пленников режима Александра Лукашенко продолжает расти.

В правозащитном центре сообщили, что в течение декабря 2021 года количество политзаключенных увеличилось на 82 человека.

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Количество политзаключенных в Беларуси растет

В декабре белорусские власти активно применяли уголовное преследование людей по политическим мотивам. Режим Лукашенко демонстративно назначал отдельным политзаключенным жесткие наказания.

В местах несвободы на 30 декабря находятся 970 политзаключенных. Их количество продолжает неуклонно увеличиваться,

– заявили правозащитники.

В течение последнего месяца 2021 года правозащитники узнали еще о 2 штрафах и 29 административных арестах.

Продолжаются задержания участников мирных акций протеста, а также произвольные задержания белорусов за использование бело-красно-белой символики.

Признание в Беларуси экстремистскими независимых СМИ

Всего более 300 независимых СМИ и каналов соцсетей признали "экстремистскими" в Беларуси. Это произошло из-за того, что они правдиво освещали массовые протесты, которые вспыхнули после президентских выборов в августе 2020 года.

Тогда люди не согласились с результатами голосования, согласно которым с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Выборы не признало и международное сообщество.

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