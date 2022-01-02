У правозахисному центрі повідомили, що протягом грудня 2021 року кількість політв'язнів збільшилася на 82 людини.

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Кількість політв'язнів у Білорусі зростає

У грудні білоруська влада активно застосовувала кримінальне переслідування людей з політичних мотивів. Режим Лукашенка демонстративно призначав окремим політв'язням жорсткі покарання.

У місцях несвободи на 30 грудня перебувають 970 політв'язнів. Їх кількість продовжує неухильно збільшуватися,

– заявили правозахисники.

Впродовж останнього місяця 2021 року правозахисники дізналися ще про 2 штрафи та 29 адміністративних арештів.

Тривають затримання учасників мирних акцій протесту, а також довільні затримання білорусів за використання біло-червоно-білої символіки.

Визнання у Білорусі екстремістськими незалежних ЗМІ

Загалом понад 300 незалежних ЗМІ й каналів соцмережах визнали "екстремістськими" в Білорусі. Це сталося через те, що вони правдиво висвітлювали масові протести, які спалахнули після президентських виборів у серпні 2020 року.

Тоді люди не погодилися з результатами голосування, за якими з великим відривом переміг Олександр Лукашенко. Вибори не визнала і міжнародна спільнота.

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