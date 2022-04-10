Уже поздно для некоторого оружия, которое нам поставляют партнеры, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский высказался по поводу военной помощи партнеров Украины. Глава государства заявил, что для некоторого оружия "уже поздно".

Зеленский заявил, что оружия все еще недостаточно

Зеленский отметил, что количество оружия, которое Украине предоставили партнеры, недостаточное для того, чтобы изменить ход войны с Россией.

Стоит внимания Люди воспримут мир в любом случае, потому что хотят, чтобы война закончилась, – Зеленский

Президент подчеркнул, что западные партнеры опоздали с поставкой некоторых видов вооружения.

Все это оружие, которое они отправили уже… Как я думаю, для некоторых видов этого оружия уже поздно,

– сказал Зеленский.

В качестве примера глава государства привел ситуацию в блокадном Мариуполе, где из-за российской агрессии погибли тысячи человек.

Зеленский рассказал, что лидеры некоторых стран изменили свою позицию в пользу военной поддержки Украины. И, как сказал президент, "вы видите цену этих изменений".

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