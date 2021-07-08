"Уже работает": в ОП рассказали о первом задании нового спикера Зеленского

8 июля 2021 , 14:10
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Источник:

24 канал

Сергей Никифоров уже начал исполнять обязанности пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. Вскоре глава государства указом назначит журналиста на должность.

Никифоров ездил с Зеленским за границу

Журналист уже побывал с президентом в первой зарубежной поездке. 6 июля он сопровождал Зеленского в Литву. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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Уже заканчивается специальная юридическая проверка перед подписанием трудового соглашения, как для всех сотрудников. После этого президент назначит его (Никифорова – 24 канал) своим указом,
 –  заявил Подоляк.

Что известно о новом спикере

  • Никифоров работал ведущим новостей на одном из украинских телеканалов, входящем в холдинг Рината Ахметова.
  • Родом 34-летний медийщик из Киева. Учился он на журналиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
  • В прошлом работал на Euronews.
Обратите внимание! Ранее СМИ писали, что на должность пресс-секретаря Зеленского есть 4 кандидата. Среди них Никифоров и спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. В то же время имени других 2 человек не называли.
Автор: Софія Мінджоса