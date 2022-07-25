Уже сегодня есть удобные предпосылки для освобождения правого берега Херсона, – эксперт

Украинские защитники уже изрядно перебили цепочки поставок российских оккупантов в Херсонскую область. А ударами по мостам ВСУ показали, что могут вести практически снайперскую артиллерийскую борьбу с филигранной точностью.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что ВСУ полностью контролируют огнем вражеские цепочки поставок техники и оружия.

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На мой взгляд, у нас хорошие перспективы на освобождение правого берега Херсонской области. Контрнаступательные действия – это невероятно сложное явление, а наш противник довольно большой и серьезный.

– отмечает Петр Черник.

По его словам, каждый шаг ВСУ должен быть чрезвычайно взвешенным и в части контрнаступления следует озвучивать исключительно данные, которые распространяет Генеральный штаб.

Противник очень пристально следит за нашим медиапространством, поэтому мы не имеем права давать ему хоть какую-то полезную информацию, говорит Черник.

Что происходит в Херсонской области

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что ВСУ освободят Херсонскую область до сентября. По его словам, на фронте наступил переломный момент в пользу ВСУ. Сообщается, что украинские военные переходят от обороны к контрнаступлению.

Именно поэтому россияне в спешке пытаются организовать так называемый "референдум". Представитель "администрации" оккупантов Владимир Рогов заявлял о приказе создать "избирательные комиссии".

Президент Владимир Зеленский информировал, что ВСУ уверенно двигаются и прогоняют оккупантов в Херсонской области. Наши войска фактически "перекрыли" поставки тяжелой техники россиян на правобережье Херсона.