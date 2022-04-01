Уже скоро помощь людям будет предоставляться в ЦНАПах в обычном режиме, – Зеленский

Владимир Зеленский в обращении за 31 марта сообщил, что вскоре возобновится предоставление услуг в ЦНАПах в режиме офлайн. То есть именно так, как это привычнее для многих украинцев.

Там можно будет подавать заявки, чтобы сообщить о разрушенной недвижимости. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента.

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Сколько украинцев уже сообщили о потере жилья

После получения заявок государство будет делать все, чтобы компенсировать потери украинцев. Ведь многие потеряли сейчас не только жилье, но и помещения, где занимались предпринимательством. Поэтому этот шаг будет очень важен для восстановления страны после войны.

Уже скоро возможность подавать заявления заработает и оффлайн, в ЦНАПах, в привычном для многих украинцев режиме. Как бы там ни было, мы все должны думать о будущем,

– сказал Владимир Зеленский.

Он упомянул, что сейчас уже можно подавать заявки на потерю жилья в Дие. За несколько дней уже сформировали 25 тысяч 491 заявку. Однако президент акцентировал внимание на том, что восстанавливать нужно уже гораздо больше.

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