Там можна буде подавати заявки, щоб повідомити про зруйновану нерухомість. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента.

Детальніше Компенсація українцям втраченого житла: у Раді напрацювали законопроєкт

Скільки українців уже повідомили про втрату житла

Після отримання заявок держава робитиме все, щоб компенсувати втрати українців. Адже багато людей втратили зараз не лише житло, а й приміщення, де займалися підприємництвом. Тому цей крок буде вкрай важливим для відновлення країни після війни.

Вже скоро можливість подавати заяви запрацює й офлайн, у ЦНАПах, у звичному для багатьох українців режимі. Хай там що, ми всі маємо думати про майбутнє,

– сказав Володимир Зеленський.

Він згадав, що зараз уже можна подавати заявки про втрату житла в Дії. За кілька днів вже сформували 25 тисяч 491 заявок. Проте президент акцентував на тому, що відновлювати треба вже значно більше.

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