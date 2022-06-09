Уже со скидкой: в украинском магазине заметили грибы более 6 тысяч гривен

Украинцы уже привыкли, что цены после начала войны подскочили на большинство продуктов. Но стоимость этих грибов удивит каждого – 6399 гривен, и это уже со скидкой.

"Золотые" грибочки

Это белые грибы, маринованные в оливковом масле, в необычной банке в виде гриба, емкостью 3100 миллилитров. Такой товар был замечен в одном из украинских магазинов.

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Грибы производятся итальянской компанией Marabotto Giacomo e Figli. На их сайте указано, что это семейный бизнес, который в течение трех поколений производит и упаковывает итальянские блюда.



Дорогие грибы / Фото "Труха"

В состав продукта входят: целые белые грибы (Boletus Edulis и родственная группа) 60%, оливковое масло 38%, лимонный сок, соль, специи, подкислитель: лимонная кислота, антиоксидант: аскорбиновая кислота.

Белые грибы – известны в нашей стране как грибы, приобретающие особый вкус, когда консервированные в оливковом масле, по традиционному итальянскому рецепту,

– говорится в описании к товару.

Отметим, что эти грибы и до войны стоили дорого, поэтому не стоит их воспринимать, как следствие инфляции.

Инфляция в Украине и мире

По прогнозам Национального банка Украины, годовая инфляция в мае составит около 17%. А к концу года вырастет еще на 3%.

После полномасштабного вторжения России в Украину специалисты из МВФ пересмотрели свои прогнозы по инфляции в мире . По сравнению с показателями в январе уровень значительно изменится. Следовательно, инфляция вырастет на 1,8% в развитых странах и на – 2,8% в развивающихся странах.

А в Турции уровень инфляции побил 23-летний рекорд и вырос на 73,5% в годовом расчете. В частности, стоимость продуктов в стране пошла на 91,6% за аналогичный период.

В еврозоне в мае потребительские цены подскочили на 8,1% по сравнению с предыдущим годом, превысив средний показатель в 7,8%. А показатель базовой инфляции, исключающий краткосрочные ценовые колебания, вырос на 3,8%. Это связывается с войной России против Украины.

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