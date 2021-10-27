Уже со следующей недели в Раде будет пункт вакцинации, – Радуцкий

В Верховной Раде сейчас вакцинированы примерно половина народных депутатов. Уже со следующей недели эту ситуацию будут пытаться улучшить, открыв под куполом пункт вакцинации.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Вакцинироваться в Раде смогут не только нардепы.

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"Со следующей недели в Верховной Раде заработает пункт вакцинации. Это для всех, а не только для депутатов", – заявил Радуцкий.

Не принудительно, а обязательно

Политик рассказал, что не любит слово "принудительная", когда речь идет о вакцинации. Этим часто манипулируют.

Говорим обязательно. Если мы требуем, например, от учителей обязательную вакцинацию, то депутаты не могут не подлежать под это тоже,

– заверил Радуцкий.

Стоит заметить, что в Раде есть определенные лица, которые не поддерживают вакцинацию и прикрываются законом.

"Не будут ходить на работу – их община имеет возможность отозвать мандат. Будут каждые 3 дня за свой счет сдавать ПЦР-тест. Не хочешь вакцинироваться, то сдавай тест за свои деньги", – резко ответил Радуцкий.

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Нардепы и вакцинация: коротко