Уже совсем скоро: в сети назвали возможную дату открытия McDonalds в Киеве

В сети начали распространять информацию, что McDonalds совсем скоро может открыться в Киеве. В частности, говорится о вероятной дате открытия в сентябре.

Соответствующую информацию начали распространять телеграмм-каналы со ссылкой на сотрудников компании. Сама компания также анонсировала открытие заведений в Украине, однако не всюду.

Заметьте Сотрудники одного из McDonald's вышли на работу, но сейчас заведение еще закрыто

В Киеве в конце сентября могут открыть McDonalds

По данным работников, 20 сентября откроют заведения на Харьковской, Дарницкой площади и Осокорках, но пока только на доставку Glovo,

– сообщили в телеграмм-канале "Реальный Киев".

Там также опубликовали видео, на котором видно, как один из сотрудников, готовивший заведение к открытию, рассказывает эту информацию.

McDonalds могут открыть в Киеве уже 20 сентября: смотрите видео

Сотрудники McDonald's уже работают в Киеве

В начале сентября СМИ сообщили, что работники McDonald's возле метро "Минская" в Киеве вышли на работу уже 6 сентября.

Они мыли окна и убирали внутри помещения. Такую же работу начали в ресторанах на "Дарнице", Вышгородской, метро "Почайная" и "Харьковская", на Майдане Незалежности, на Позняках, на станциях метро "Житомирская" и "Демеевская", а также на Большой Кольцевой.

McDonald's пообещал открыть заведения в Украине

Стоит вспомнить, что в начале августа в компании пообещали, что заведения в Украине начнут работать, однако не во всех областях.

Сначала начнут работу в Киеве, а затем в Западной Украине.

Возвращение прокомментировал глава МИД Дмитрий Кулеба. Он пояснил, что дело далеко не только в бигмаках, по которым так соскучились миллионы украинцев: "Возвращение крупной американской компании – это, прежде всего, сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже несмотря на условия войны".

Смотрите также – McDonald's наконец-то возвращается в Украину: видео