Уже вторая в таком формате: Зеленский провел встречу Технологической ставки

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

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Заседание для усиления обороны Украины

По словам президента, в Украине уже наработаны некоторые системные решения по защите от российских ракет и бомб. Работа в этом направлении направлена ​​именно на внутренние промышленные возможности.

Вместе с руководителями и генеральными конструкторами оборонных предприятий на Ставке обсудили внутренние возможности дальнейшей разработки украинского оружия.

Главное – самое наше производство, наша внутренняя промышленная сила, которая дает большую силу обороне. И после войны это обеспечит нам рост украинского экспорта: украинское оружие, наш опыт защиты своего государства обязательно поможет партнерам,

– отметил Владимир Зеленский.

Первая Технологическая Ставка, которая прошла 25 октября, была посвящена ПВО. Зеленский добавил, что после первого заседания уже есть определенные решения для усиления защиты украинского неба и увеличения соответствующего производства.