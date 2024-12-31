Уже вторая в таком формате: Зеленский провел встречу Технологической ставки
Владимир Зеленский провел вторую Технологическую Ставку, к которой присоединились чиновники, военные, руководители государственных инситуций и производители. На заседании обсудили усиление мобильных огневых групп.
Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
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Заседание для усиления обороны Украины
По словам президента, в Украине уже наработаны некоторые системные решения по защите от российских ракет и бомб. Работа в этом направлении направлена именно на внутренние промышленные возможности.
Вместе с руководителями и генеральными конструкторами оборонных предприятий на Ставке обсудили внутренние возможности дальнейшей разработки украинского оружия.
Главное – самое наше производство, наша внутренняя промышленная сила, которая дает большую силу обороне. И после войны это обеспечит нам рост украинского экспорта: украинское оружие, наш опыт защиты своего государства обязательно поможет партнерам,
– отметил Владимир Зеленский.
Первая Технологическая Ставка, которая прошла 25 октября, была посвящена ПВО. Зеленский добавил, что после первого заседания уже есть определенные решения для усиления защиты украинского неба и увеличения соответствующего производства.