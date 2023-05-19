Ужесточение борьбы с теневым рынком спирта: в ВР поддержали инициативу Александра Скакуна

В Украине должна заработать круглосуточная система видеонаблюдения за спиртзаводами с обязательным хранением всех видеоданных. Такое решение принял Комитет ВР по финансам, налоговой и таможенной политике, где комплексно рассмотрели меры борьбы с теневым рынком подакцизной продукции.

Как отметил председатель Комитета Даниил Гетманцев, на рынке очевидно увеличилось количество нелегального спирта, а организованные преступные группы продолжают работу, несмотря на войну, информирует 24 Канал. В целом из-за теневого производства, обращения и реализации трех подакцизных товаров – алкоголя, табака и горючего – государство ежегодно теряет минимум 1 миллиард долларов.

Читайте также Государство продолжает терять акцизный налог по недосмотру на спиртзаводах, – эксперт

Ситуация с обращением подакцизной продукции катастрофическая. Решением Комитета стало проведение проверок как производителей, так и самих налоговиков на налоговых постах, создание профильных рабочих групп и основательная аналитическая работа.

В рамках борьбы со "спиртовой мафией" Комитет рекомендовал Государственной налоговой службе до 26 мая разработать алгоритм, усовершенствующий работу круглосуточной системы видеонаблюдения за производством и отпуском алкогольной продукции. Система должна гарантировать непрерывную онлайн-трансляцию с производств, а также централизованное хранение всех видеоданных. Для этого ГНС также должно разработать соответствующие изменения в нормативно-правовых актах.

Раньше этот пробел в контроле над производителями заметил первый заместитель председателя Харьковской ОВ Александр Скакун. Проанализировав опыт спиртовой отрасли в Харьковской области, он обнаружил, что бизнес выполняет необходимое для получения лицензии требование по установке камер круглосуточного надзора, но эти данные не хранятся на серверах. Следовательно, контролирующие органы не имеют инструментов для анализа работы заводов и, как следствие, неучтенный спирт может попадать на черный рынок.

Чиновник считает такое решение Комитета является важным шагом в наведении порядка в акцизном налогообложении:

Радует, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики всегда поддерживает инициативы из регионов. Мое предложение услышано, как будет реализовано – увидим. Это еще один фундаментный блок в "здание будущего", где бизнес платит налоги, чиновник не ворует и, соответственно, ВСУ уничтожает рашистов, потому что имеет солидное государственное финансирование.

Напомним, ранее концерн "УкрСпецСпирт" предложил воплотить пилотный проект по монтажу усовершенствованных систем видеомониторинга на своих заводах Харьковской области и закупить необходимое оборудование с последующей его передачей в Государственную налоговую службу.