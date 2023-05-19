Як зазначив голова Комітету Данило Гетманцев, на ринку вочевидь побільшало нелегального спирту, а організовані злочинні групи продовжують роботу, попри війну, інформує 24 Канал. Загалом через тіньове виробництво, обіг та реалізацію трьох підакцизних товарів – алкоголю, тютюну та пального – держава щорічно втрачає мінімум 1 мільярд доларів.

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Ситуація з обігом підакцизної продукції катастрофічна. Тож рішенням Комітету стало проведення перевірок як виробників, так і самих податківців на податкових постах, створення профільних робочих груп та ґрунтовна аналітична робота.

У межах боротьби зі "спиртовою мафією" Комітет рекомендував Державній податковій службі до 26 травня розробити алгоритм, що удосконалить роботу цілодобової системи відеоспостереження за виробництвом та відпуском алкогольної продукції. Система має гарантувати безперервну онлайн-трансляцію з виробництв, а також централізоване зберігання всіх відеоданих. Для цього ДПС також має розробити відповідні зміни до нормативно-правових актів.

Раніше цю прогалину у контролі над виробниками помітив перший заступник голови Харківської ОВА Олександр Скакун. Проаналізувавши досвід спиртової галузі на Харківщині він виявив, що бізнес виконує необхідну для отримання ліцензії вимогу зі встановлення камер цілодобового нагляду, але ці дані не зберігаються на серверах. Тож контролюючі органи не мають інструментів для аналізу роботи заводів і, як наслідок, необлікований спирт може потрапляти на чорний ринок.

Чиновник вважає таке рішення Комітету важливим кроком у наведенні ладу в акцизному оподаткуванні:

Тішить, що комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики завжди підтримує ініціативи з регіонів. Моя пропозиція почута, як буде реалізовано – побачимо. Це ще один фундаментний блок у "будівлю майбутнього", де бізнес сплачує податки, чиновник не краде і, відповідно, ЗСУ нищить рашистів, бо має солідне державне фінансування.

Нагадаємо, раніше концерн "УкрСпецСпирт" запропонував втілити пілотний проєкт з монтажу удосконалених систем відеомоніторингу на своїх заводах в Харківській області та закупити необхідне обладнання з подальшою його передачею до Державної податкової служби.