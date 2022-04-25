Ужесточение санкций и финансовая поддержка: подробности встречи Зеленского с Блинкеном и Остином
Источник:Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Госсекретарем и Министром обороны США. Во время нее обсудили ужесточение санкций против России и предоставление нашему государству финансовой поддержки.
В Офисе Президента рассказали, что Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин прибыли с официальным визитом Киев. Во время него они встретились с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов, связанных с войной, которую развязала Россия.
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Такие визиты важны для Украины
Владимир Зеленский отметил, что визиты американских высокопоставленных чиновников в Киев сейчас чрезвычайно важны. Они ведь свидетельствуют о поддержке нашего государства в этот ответственный и важный момент.
Мы ценим, что Соединенные Штаты Америки беспрецедентно помогают Украине. Хочу от себя лично и от всего украинского народа поблагодарить Президента Байдена за его лидерство в поддержке Украины, за его личную четкую позицию,
– подчеркнул Зеленский.
Президент Украины также поблагодарил весь американский народ и Конгресс за поддержку. Ее в нашем государстве видят и чувствуют, подчеркнул он.
Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку / Фото пресс-служба ОП
В ходе встречи обсудили оборонную помощь, ужесточение санкций против России, а также финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности нашего государства. Президент Украины подчеркнул, что оборонная поддержка от США на общую сумму в 3,4 миллиарда долларов – самый большой вклад в укрепление обороноспособности нашего государства.
Это, уверяет Владимир Зеленский, позволяет вывести оборону Украины на новый уровень. И это очень важно сейчас для защитников и защитниц, которые противостоят врагу на передовой.
Смотрите видео встречи Зеленского с Остином и Блинкеном:
Санкции должны только усиливаться
По заверениям Владимира Зеленского, санкции против России должны усиливаться. Они должны стать тем значимым рычагом влияния на страну-агрессора.
Мы понимаем, какими будут следующие шаги на этом пути. И рассчитываем на поддержку партнеров,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Он передал американской стороне План действий. В нем расписаны шаги по усилению санкций против России. Над документом работала международная экспертная группа Ермака – Макфола.
Американской стороне передали План действий, которые направлены на ужесточение санкций / Фото пресс-служба ОП
Президент Украины также обсудил пути активизации финансовой поддержки страны. Она необходима не только для содействия экономике нашего государства, но и для ее восстановления. Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность расширения доступа украинских товаров на рынок США.
Обсудили во время встречи мирный процесс. В частности, подняли вопросы перспективы усиления антивоенной коалиции. Владимир Зеленский подчеркнул, что наше государство видит лидером среди стран-гарантов безопасности именно США.
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