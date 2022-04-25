Ужесточение санкций и финансовая поддержка: подробности встречи Зеленского с Блинкеном и Остином

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Госсекретарем и Министром обороны США. Во время нее обсудили ужесточение санкций против России и предоставление нашему государству финансовой поддержки.

В Офисе Президента рассказали, что Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин прибыли с официальным визитом Киев. Во время него они встретились с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов, связанных с войной, которую развязала Россия.

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Такие визиты важны для Украины

Владимир Зеленский отметил, что визиты американских высокопоставленных чиновников в Киев сейчас чрезвычайно важны. Они ведь свидетельствуют о поддержке нашего государства в этот ответственный и важный момент.

Мы ценим, что Соединенные Штаты Америки беспрецедентно помогают Украине. Хочу от себя лично и от всего украинского народа поблагодарить Президента Байдена за его лидерство в поддержке Украины, за его личную четкую позицию,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил весь американский народ и Конгресс за поддержку. Ее в нашем государстве видят и чувствуют, подчеркнул он.



Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку / Фото пресс-служба ОП

В ходе встречи обсудили оборонную помощь, ужесточение санкций против России, а также финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности нашего государства. Президент Украины подчеркнул, что оборонная поддержка от США на общую сумму в 3,4 миллиарда долларов – самый большой вклад в укрепление обороноспособности нашего государства.

Это, уверяет Владимир Зеленский, позволяет вывести оборону Украины на новый уровень. И это очень важно сейчас для защитников и защитниц, которые противостоят врагу на передовой.

Смотрите видео встречи Зеленского с Остином и Блинкеном:

Санкции должны только усиливаться

По заверениям Владимира Зеленского, санкции против России должны усиливаться. Они должны стать тем значимым рычагом влияния на страну-агрессора.

Мы понимаем, какими будут следующие шаги на этом пути. И рассчитываем на поддержку партнеров,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он передал американской стороне План действий. В нем расписаны шаги по усилению санкций против России. Над документом работала международная экспертная группа Ермака – Макфола.



Американской стороне передали План действий, которые направлены на ужесточение санкций / Фото пресс-служба ОП

Президент Украины также обсудил пути активизации финансовой поддержки страны. Она необходима не только для содействия экономике нашего государства, но и для ее восстановления. Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность расширения доступа украинских товаров на рынок США.

Обсудили во время встречи мирный процесс. В частности, подняли вопросы перспективы усиления антивоенной коалиции. Владимир Зеленский подчеркнул, что наше государство видит лидером среди стран-гарантов безопасности именно США.

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