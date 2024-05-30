В Ужгороде посетитель банка сообщил, что имеет с собой взрывчатку: чем закончился інцидент

В Ужгороде 30 мая произошел инцидент в помещении местного банка. Посетитель сообщил, что имеет с собой взрывчатку.

На место происшествия в Ужгороде уже прибыли правоохранители. По предварительным данным лицо, которое заявляло, что имеет с собой взрывчатку, могла быть психически больной.

Смотрите также В Ужгороде на остановке умер мужчина: скорая ехала полчаса

В Ужгороде мужчина в банке сказал, что имеет с собой взрывчатку

Журналист Виталий Глагола сообщил, что инцидент произошел в ужгородском "Укргазбанке". По данным очевидцев с места событий, человек кричал и сообщил, что у него в сумке с собой взрывчатка.

Работникам банка пришлось вызвать сотрудников государственной службы охраны и взрывотехников. Место окружено на момент проверки, что видно из кадров, которые распространил в сети Виталий Глагола.

В частности, на видео можно увидеть, как на место возле "Укргазбанка" прибыло много полицейских автомобилей.

В Ужгороде мужчина в банке кричал, что имеет с собой взрывчатку / Видео с телеграм-канала Виталия Глаголы

По данным журналиста Виталия Глаголы, известно, что указанное лицо действительно имеет психическое заболевание.

Что сказали об инциденте в полиции

В полиции Закарпатья рассказали, что проверили сообщение о заминировании банка в Ужгороде – информация не подтвердилась. В частности, в 18.15 полицейские получили сообщение от работников одного из банковских учреждений, расположенной в центральной части Ужгорода, что один из посетителей ведет себя неадекватно и заявляет, что у него в сумке взрывчатка.

По вызову немедленно выехали наряды полиции, которые оперативно обнаружили потенциального подрывника и эвакуировали людей из помещения банка на безопасную дистанцию. Полицейские и взрывотехники уже провели осмотр сумки и помещения учреждения – опасных предметов или веществ обнаружено не было,

– отметили правоохранители.

Информация о взрывчатке в банке Ужгорода не подтвердилась / Фото полиции Закарпатья

Сейчас с фигурантом работает следственно-оперативная группа. Определяется правовая квалификация события. Самого мужчину в конце концов задержали полицейские.

Ранее в Чернигове мужчины хотели ограбить банк

Заместитель председателя Национальной полиции – начальник криминальной полиции Андрей Небытов 28 мая рассказал, что полиция задержала двух мужчин, которые хотели ограбить банк. Оба подозреваемых ранее были судимы за незаконное хранение оружия, разбойные нападения и другие корыстно-насильственные преступления.

Чтобы совершить задуманное мужчины сделали подкоп длиной 20 метров и планировали проникнуть в помещение и похитить средства. А потом поджечь кровлю и в дымовой завесе от пожара выйти через тоннель незамеченными. Но у них этого не получилось, в частности, они сделали такой взрыв, что разрушил стены банка и скрылись с места событий.

Сейчас обоим задержанным объявили подозрения в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса: умышленное повреждение имущества путем взрыва и покушение на кражу. Когда вину мужчин докажут в судебном порядке, то им грозит до 12 лет лишения свободы.